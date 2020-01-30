На аллее в Шымкенте все было, как в известной считалке-загадке — А упала, Б пропала…

В сканворд превратились имена известных на аллее спортсменов возле Центрального стадиона. Буквы на гранитных досках отвалились. А некоторые, по словам директора центрального стадиона, вырвали с корнем вандалы. Их приклеивают обратно, но из-за перепада температур, мелкий ремонт долго не держится.

«Бывает, иногда когда большие мероприятия спортивные проходят, тут дети ходят и им интересно посмотреть. Если буквы отклеиваются, они начинают буквы сдирать. Оторвали буквы и выбросили, а мы потом заклеиваем. Я бы хотел поблагодарить жителя, который оказался внимательным и подсказал нам. Однако мы ежегодно клеим, заклеиваем, потому что вы сами знаете, что в городе Шымкент особые погодные условия: то сырость, то холод, то жара и со временем клей теряет свои свойства и буквы отклеиваются», — говорит Курманбек Ордабеков, директор стадиона.

Во и сегодня недостающие буквы к гранитным доскам приклеили обратно. Видимо, опять на время. После будут думать как сделать так, чтобы имена известных спортсменов все-таки увековечить.

На этих гранитных плитах высечены имена 28 выдающихся спортсменов юга. В их числе легендарная гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале, она выиграла три золота — в командном первенстве, опорном прыжке и вольных упражнениях. Есть на аллее славы и имя казахстанского боксера профессионала Бейбита Шуменова. На его счету 18 побед! Навсегда увековечили и память мирового рекордсмена по легкой атлетике Олега Сакиркина, которого не стало в 2015 году. В 1993 году на последнем чемпионате тогда еще СССР, он установил рекорд Азии по прыжкам в помещениях — 17,09 м, который не побит до сих пор!

Сотни людей ежедневно проходят мимо этих плит с именами и мало кто замечает пренебрежительное отношение к тем, кто прославил наш регион на мировых спортивных подмостках. Мало того, про аллею прославленных спортсменов, которая соединяет памятник Кажимукану Мунайтпасову и главный стадион города, не все знают.

Аллея славы спортсменов появилась в Шымкенте в 2010 году. Ее возвели на средства спонсоров.

В этом году мегаполис стал Культурной столицей СНГ-2020. А как насчет физической культуры и большого спорта? Может в честь юбилейной даты аллею приведут в порядок! Разве статус не обязывает?!

Анастасия Новикова