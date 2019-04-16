Аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов в Инстаграм представил эскизный проект реконструкции Центрального стадиона имени Кажымукана.

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Работы по реконструкции начнутся осенью, а завершить реконструкцию планируют к осени следующего года.



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Ранее говорилось, что на реконструкцию Центрального стадиона потратят 45 миллионов евро.

Центральный стадион имени Кажимукана является домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы». Команда выступает в Казахстанской премьер-лиге, поделился аким Шымкента в Инстаграм.