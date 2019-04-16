Аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов в Инстаграм представил эскизный проект реконструкции Центрального стадиона имени Кажымукана.

эскизный проект реконструкции Центрального стадиона имени Кажымукана
Работы по реконструкции начнутся осенью, а завершить реконструкцию планируют к осени следующего года.

эскизный проект реконструкции Центрального стадиона имени Кажымукана

Ранее говорилось, что на реконструкцию Центрального стадиона потратят 45 миллионов евро.

эскизный проект реконструкции Центрального стадиона имени Кажымукана

Центральный стадион имени Кажимукана является домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы». Команда выступает в Казахстанской премьер-лиге,  поделился аким Шымкента в Инстаграм.

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