Заместитель акима Шымкента Данат Жумин провел встречу с предпринимателями Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, где обсуждалась реализация инвестиционных проектов в агроиндустриальной зоне. О мерах государственной поддержки рассказал руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Аскар Каныбеков.

– В первой половине этого года на территории зоны будет проведена инженерная инфраструктура, — сообщил он. — Инвесторам будут представлены готовые земельные участки. Предусмотрена государственная поддержка проектов и судсидирование.

Как сообщил Д. Жумин, продукцию местных товаропроизводителей намерены экспортировать в Европу.

Предпринимателям было сообщено, что в ходе процесса выдачи кредитов и субсидий никаких преград не будет. А 25 апреля в Шымкенте откроется бизнес-супермаркет для предпринимателей, который будет работать по принципу одного окна.