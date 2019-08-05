Данат Жумин покинул пост заместителя акима Шымкента. Эту информацию Тengrinews.kz подтвердил сам чиновник. Где Жумин будет трудиться в дальнейшем, он не сообщил.

Данат Жумин был назначен заместителем акима Шымкента в июле прошлого года.

До этого с сентября 2015 года являлся внештатным советником градоначальника. 36-летний чиновник в 2002 году с отличием окончил Костанайский бизнес-колледж по специальности «менеджмент».

В 2006 году получил диплом политолога в Евразийском национальном университете.

В 2009 году закончил учебу в Университете Монтаны (США) со степенью «магистр государственного управления».

Проходил обучение по программе подготовки высших руководителей в Гарвардской школе бизнеса.

В 2002-2007 годах принимал активное участие в реализации государственной молодежной политики, возглавляя республиканские студенческие и молодежные организации.

В 2009-2011 годах был директором департамента в Национальном центре по управлению персоналом госслужбы, советником ректора Академии государственного управления при Президенте РК, заместителем директора Института дипломатии при данной академии. Являлся национальным экспертом Европейской комиссии по вопросам реформы госуправления, внештатным советником руководителя Канцелярии премьер-министра РК. Указом Главы государства включен в состав Совета по молодежной политике при Президенте РК.

2011-2013 годах занимался бизнесом в сфере рекламы, маркетинга и PR, возглавлял одну из созданных компаний. В 2013-2014 годах занимал должность руководителя секретариата — советника председателя правления НУХ «Байтерек».

В декабре 2013 года избран председателем совета Общенационального движения «Казахстан-2050».