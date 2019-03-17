Всемирный день защиты прав потребителей. Этот праздник как-то очень комфортно разместился между Международным женским днем и Наурызом. Точно известно, что его дата – 15 марта – приурочена к выступлению президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Именно в тот день впервые на высшем уровне прозвучало понятие «потребитель».

И на сегодняшний день буквально каждый из нас является потребителем, в самом лучшем значении этого слова. Тогда же были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Отмечать этот день начали с 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. К слову, каждый год этот праздник посвящен определенной теме, которую определяет Всемирная организация союзов потребителей. Тема этого года: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

Что такое «цифровой мир», надеюсь, знаете? Не робейте, мы это понятие с вами уясним на самых простых примерах.

Цифровой мир – это, когда вы можете оплатить в торговом центре, аптеке, салоне покупку (или услугу) безналом – по банковской карте.

Цифровой мир – это, когда вы можете по своему смартфону отправить сообщение, фото, видео любому абоненту в любой точке мира, где есть интернет… Как люди раньше обходились без телефонов, уму не постижимо. Солидная часть мировой литературной и киноклассики основана именно на… отсутствии средств связи. Классический пример – повесть Александра Пушкина «Метель». Да будь у заплутавшего в метель Владимира Николаевича сотовый телефон, он бы точно дозвонился до Марьи Гавриловны и попросил ее всенепременно дождаться его у алтаря. А будь у Марьи Гавриловны смартфон, она бы сделала селфи и поняла бы, что была обвенчана в церкви не со своим женихом, а с Бурминым… Эх…

Цифровой мир – это когда в вашей поликлинике перестали искать вашу пухлую или не очень медкарту, а все данные о вашем здоровье, перечне болячек и принятых прививках врач занес в виртуальную медкарту.

Цифровой мир – это когда вы можете по своему смарт-телевизору смотреть любую, какую только пожелаете, телепередачу, концерт, шоу или фильм.

Цифровой мир – это когда вы можете, скажем, из Шымкента в течение часа подарить цветы любимому человеку в Астане или даже в Вашингтоне. Для этого понадобятся лишь данные вашей банковской карты, переданные со смартфона. Или сделать подарок совсем юному имениннику. И они, получив, кто букет цветов, кто подарок, реально, физически почувствуют вашу любовь и заботу.

Цифровой мир – это когда вы с помощью GPS-трекеров или мобильных устройств можете узнать, где, на каком расстоянии от дома, находится ваш муж, мчащийся в автомобиле. Или с помощью приложения на смарт-фоне можете узнать, через сколько минут к остановке подъедет нужный вам автобус.

Цифровой мир – это смарт-часы на руке вашего ребенка, когда вы с точностью до метра можете узнать, где находится ваше чадо.

Цифровой мир – это когда вы можете любимую газету читать не в печатном варианте, а с того же смартфона в формате PDF.

С цифровым миром более-менее определились. А что значит «смарт», смарт-устройство? В переводе с английского это слово означает умный, быстрый, сообразительный. Согласитесь, мы и сами не заметили, как часто стали употреблять словосочетание «смарт-устройства»: смарт-телевидение (смарт-ТВ), смартфон, смарт-часы и т.д. Важно знать, что работа этих электронных приборов связана с другими устройствами или сетями с помощью различных беспроводных протоколов, таких как Bluetooth, NFC, Wi-Fi, и т.д. У всех этих устройств есть общее свойство – множество выполняемых функций и возможность их расширения за счет установки новых приложений. Как эти приложения установить? Об этом раньше вас узнали младшие члены вашей семьи. Попробуйте дать им (хоть ребенку детсадовского возраста) на полчаса свой телефона. Он к вам вернется с кучей приложений. Увидите, еще пару дней вам будут приходить «спасибки» от разных групп.

Знаете, сколько сегодня в мире насчитывается смарт-устройств? Вы не поверите, уже более 23 миллиардов! Это в три раза больше, чем число людей на планете.

Растет не только число пользователей, но и цифровой «ассортимент». На сайте Hi-News.ru недавно было опубликовано несколько прикольных смарт-устройств ближайшего будущего, единственная цель которых – облегчить нашу повседневную жизнь. Например, умная детская пеленалка. Она умеет взвешивать ребенка, помогает контролировать его приемы пищи, подсказывает, какой подгузник выбрать и еще много чего. Это и зубная щетка с приложением для смартфона, с помощью которого она демонстрирует владельцу фото и видео, собственноручно записанные ею во рту после чистки зубов. Это и умная вилка, у которой нет Wi-Fi, но есть Bluetooth и виброприводы. Благодаря последним она начинает угрожающе дрожать, если пользователь слишком быстро ест. И, наконец, необычный зонт, он умеет высылать на телефон владельца сообщения о своем последнем местонахождении. Через свое приложение зонт может предупредить хозяина о том, что скоро начнется дождь…

При всем очевидном удобстве для потребителей этих устройств, с ними связано немало рисков: отсутствие безопасности, утечка информации, нарушение конфиденциальности личных данных.

Да что там! Мы все давно под колпаком «Казахтелекома». Вот, кому досконально известно про все наши запросы и предпочтения! «Большой брат» не дремлет… Мне нравится прикольный совет на ночь из соцсетей: «Ложась спать, не забывайте, глядя в айфон, сказать: «Спокойной ночи, товарищи офицеры! Вам же нетрудно, а им приятно».

На прощание напомню про девиз 2019 года – «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». То есть предполагается, что потребителей в этот день будут особенно активно информировать о том, как пользоваться смарт-устройствами без морального и материального ущерба. Не надо бояться этих устройств. Для нас, выросших в стенах советской школы, освоить смарт-устройства – дело чести. Не посрамим же свое поколение!

Фарида Шарафутдинова