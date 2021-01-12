Этот вопрос Министерством образования и науки не рассматривается.

«Хочу отметить, что в социальной сети распространяется информация о том, что в школах будет запрещено использование мобильных телефонов. Это не соответствует действительности. Про запрет никто не говорит. Относительно определенных ограничений решение принимает каждая школа самостоятельно по согласованию с Попечительским советом и родительским комитетом. Так было всегда», – сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.