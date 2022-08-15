Как понять, что телефон за вами шпионит

Не заражен ли ваш телефон шпионской программой? Понять это сразу довольно сложно.

А ведь такие программы могут завладеть вашими личными данными — паролями от социальных сетей, личной перепиской и даже делать фото или видео без вашего участия. Специалисты говорят, заразиться «шпионом» легко. Для этого хакеры отправляют СМС сообщения с подозрительными ссылками или предлагают вам сказать уже зараженные программы.

СМС: ваш код подтверждения для входа в аккаунт, четыре цифры и геолокация откуда пытались взломать социальную сеть. Такие сообщения Александр Крапивкин получал не раз. Говорит, от взлома спасала только двухфакторная аутентификация, злоумышленники не имели доступа к номеру телефона парня и зайти на страницу не могли.

«У меня несколько раз пытались взломать аккаунт, а именно в соцсети Вконтакте, где у меня были привязаны карты с деньгами. Подозреваю такие случаи происходят из-за посещения сомнительных сайтов, зачастую с фильмами, или скачивание пиратского нелицензионного софта или приложений«, — говорит Александр Крапивкин, житель г.Шымкента.

«Заразиться» шпионской программой можно и переходя по сомнительным ссылкам. Их зачастую рассылают вместе с СМС. Оказавшись на вашем устройстве, она может получить доступ к телефону, перехватить данные, которые вводятся с клавиатуры, делать скриншоты и многое другое. Собирать данные могут и приложения, которые зачастую даже похожие на лицензированные.

«При установке первое, на что нужно обращать внимание, официальный ли это разработчик. Неестественные запросы у приложения, то есть программа может запросить доступ к камере или к микрофону, но при этом у нее нет функций того чтобы использовать как то камеру или микрофон«, — говорит Александр Гринцов, IT-специалист.

Со взломанного аккаунта можно вымогать деньги, или просить их у друзей владельца странички. Украсть же банковские данные напрямую сейчас довольно сложно. Специалисты говорят, заразить шпионом сложнее владельцев iPhone, на них устанавливаются только официальные приложения, намного легче завладеть данными с Android. Определить что ваше устройство «шпионят», можно, например, если устройство стало быстрее разряжаться, клавиши стали реагировать с задержкой, быстро заканчивается память или появляются рекламные сообщения и всплывающие окна.

Как себя обезопасить? Во-первых, говорят специалисты, блокируйте экран и используйте надежные пароли. Не подключайтесь к незащищенным сетям Wi-Fi. Внимательно следите за разрешениями при установке приложений и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если очень хочется узнать что же за ними скрывается.

В случае если ваше устройство заражено, необходимо найти лишнее приложение и удалить его. Ну или сбросить данные телефона до заводских настроек. Тогда удалятся все приложения, и зараженные в том числе.