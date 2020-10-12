Специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями пришли к выводу, что при комнатной температуре коронавирус может находиться на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

При этом, наибольшую опасность представляют стеклянные поверхности — в том числе и экраны смартфонов. К опасным предметам быта относятся также банкноты, а также приборы из нержавеющей стали, сообщает Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Отмечается, что при температуре +20 °С вирус живет на поверхности около месяца, при +30 °С — 3 недели и только при +40 °С он проживет несколько суток.

Как защитить себя от вируса?

Достаточно соблюдать элементарные правила: чаще мыть руки, протирать экран смартфона антисептиком и не прикасаться к лицу после контакта с поверхностями.