Что жители Казахстана подарят на 8 Марта.

Нижнее бельё, товары для дома, билеты в театры и на концерты, смартфоны — аналитики Яндекс.Кассы выяснили, что жители Казахстана чаще всего покупают через интернет перед 8 Марта и сколько на это тратят. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу за 1–5 марта этого и прошлого годов. С помощью сервиса платежи принимают более 90 тыс. онлайн-площадок по всему миру.

Средний чек казахстанских пользователей за онлайн-покупки перед праздником в целом составил 37 300 тенге (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 07.03.2019). Годом ранее он был меньше — 23 300 тенге.

Перед 8 марта наибольшим спросом у казахстанских покупателей пользуются одежда, сумки, платки, кошельки и нижнее бельё. Средний чек за такие товары — 14 600 тенге. На втором месте по популярности оказались товары для дома и дачи: посуда, текстиль, постельное бельё, вазы, картины и другие предметы интерьера. В среднем за раз пользователи тратят на них 25 600 тенге. Замыкают тройку лидеров не вещи, а впечатления — билеты в кино, театры и на концерты. В этой категории средний чек составил 28 100 тенге.

Топ-9 самых популярных подарков к 8 Марта 2019 года выглядит так:

Одежда, сумки, платки, кошельки, нижнее бельё

Товары для дома и дачи

Билеты в кино, театры и на концерты

Смартфоны, гаджеты, бытовая техника

Сувениры, авторские поделки

Косметика, парфюмерия

Цветы

Конфеты, продуктовые корзины

Ювелирные украшения, бижутерия

Похоже, многие жители Казахстана подарят женщинам практичные подарки — в предпраздничные дни заметно выросло число покупок смартфонов, гаджетов и бытовой техники. В среднем за раз пользователи платят за них 21 800 тенге. Далее идут сувениры и авторские поделки со средним чеком — 26 600 тенге, косметика и парфюмерия — 37 700 тенге.

Вероятно, в этом году многие пользователи решили не стоять в очередях и заранее заказать букеты к 8 Марта с отложенной доставкой. В среднем за раз они тратят на цветы 31 500 тенге.

Перед 8 Марта казахстанские покупатели активно заказывают также конфеты и продуктовые корзины, а ещё ювелирные украшения и бижутерию. Впрочем, спрос на товары в обеих категориях не такой высокий, каким был в предпраздничные дни 2018 года. В этом году средний чек за угощения составил перед праздником 29 000 тенге, а за украшения — 121 тыс. тенге.

Пресс-служба Яндекс.Денег