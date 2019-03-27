Многие сервисы по проверке штрафов в Интернете работатют некорректно.

В настоящее время в сети Интернет различные сайты, мобильные приложения предлагают услуги по проверке штрафов за нарушения ПДД, информация на которых не является корректной и актуальной.

В связи с этим Комитет административной полиции МВД информирует, что для удобства граждан в рамках цифровизации административного производства МВД совместно с Генеральной прокуратурой реализован единый способ просмотра и оплаты штрафов.