Более 170 тысяч транспортных средств зарегистрировано в Казахстане за месяц

В марте 2026 года в Казахстане на учет поставлено 170 тысяч автотранспортных средств.

При этом 63% автомобилей, прошедших перерегистрацию в марте, старше 10 лет. Доля машин возрастом до трёх лет составила 24%.

По состоянию на 1 апреля 2026 года общее количество зарегистрированных транспортных средств в Казахстан достигло 5 млн 955,8 тыс. единиц. Из них 83,9% составляют легковые автомобили, 8,2% — грузовые, 4,4% — прицепы, 1,5% — автобусы, 1,2% — мотоциклы и 0,8% — прочие виды транспорта.

По типу используемого топлива большинство автомобилей — около 80% — работают на бензине. Доля транспорта на смешанном топливе составляет 6,6%, на дизельном — 7,6%. Газобаллонное топливо используют 0,4% транспортных средств. Кроме того, 31,1 тыс. автомобилей передвигаются на электричестве, что составляет около 0,5% от общего автопарка страны.