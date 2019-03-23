Касым-Жомарт Токаев ознакомился с археологическими и архитектурными памятниками Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан», а также осмотрел мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави.

Во время посещения главе государства было доложено о ходе реставрационных работ на культурных объектах и благоустройстве территории музея-заповедника.

Кроме того, президент Казахстана заслушал отчет о ходе строительства административных зданий акимата области, управлений, департаментов, а также Конгресс-холла, Медиа-центра, центра «Ұлы дала елі», дворца школьников, колледжа туризма, площади «Астана», музыкального фонтана, центра обслуживания населения и других объектов социально-культурного назначения.