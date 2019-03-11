«7 декабря прошлого года задержали сотрудника миграционной полиции Жумадилова. Его поймали с поличным при получении денег за оказание услуг. 60 тыс. тенге заплатили Жумадилову за помощь в оформлении вида на жительства для гражданина Узбекистана.

В феврале текущего года в Мактрааральском районном суде сотрудника миграционной службы признали виновным в совершении мошенничества и приговорили к уплате штрафа в 2,6 млн тенге.