Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на совещании с участием акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

ПЕРВОЕ. Экономическое развитие. По сути на сегодняшний момент потенциальный инвестор выступает в роли просителя. Это касается вопросов получения земли, подключения к инженерным и электросетям, получения различного рода разрешений. Вместо конструктивного и оперативного их решения в акиматах на среднем уровне разведена волокита и бюрократия. В итоге у потенциального инвестора опускаются руки, и он уходит в другую страну. И это касается не только иностранных, но и отечественных инвесторов. Акимы и правительство должны принимать все меры по устранению выявленных системных и оперативных проблем, а также принимать решение о персональной ответственности соответствующих должностных лиц. Касательно Фонда прямых инвестиций, по решению Елбасы были выделены значительные средства из Нацфонда в размере 370 миллиардов тенге. Поэтому я ожидаю, что уже в этом году фонд принесет ощутимые результаты. Министрам и акимам нужно четко понимать, что объемы привлеченных инвестиций и несырьевого экспорта будут являться ключевыми показателями оценки их деятельности. Администрации президента нужно внести соответствующие изменения в действующую систему оценки госорганов. Далее нужно повысить роль и ответственность местных исполнительных органов при формировании стратегических и программных документов страны. Ранее зачастую центральные государственные органы разрабатывали документы без полноценного учета мнения регионов. В свою очередь регионы не всегда эффективно и ответственно подходили к их исполнению. В этом году по поручению Елбасы нам необходимо разработать целый ряд программных документов на средне- и долгосрочный период. Это Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года, Программа развития регионов до 2025 года и Третья пятилетка ГПИИР. Акимы должны активно включиться в разработку и обсуждение данных документов. В них должно найти отражение решение системных проблем регионов. Правительство со своей стороны должно обеспечить всестороннее обсуждение и учет предложений акиматов.

ВТОРОЕ. Благосостояние граждан и качество жизни. Курс на социально справедливое государство будет продолжен. Его комплексная реализация осуществляется в рамках программ «Нурлы жол», Пяти социальных инициатив и поручений, данных Елбасы на открытии Года молодежи и 18-м съезде партии Nur Otan. Считаю, что необходимо ускориться и по другим направлениям социальной поддержки. Я уже поручил на месяц раньше повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы — с 1 июня. Данная мера повлияет на жизнь более миллиона служащих. В части обеспечения жильем предусмотрено выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан. Поручаю акимам начать выделение этих квартир уже с мая текущего года. Мы также должны думать о повышении качества жизни каждого казахстанца. Поэтому необходимо обратить внимание на системные вопросы инфраструктурного характера, непосредственно влияющие на качество жизни населения. Это проблемы в сфере ЖКХ — тепло- и водоснабжение, водоотведение, дороги, вопросы газификации, экологии и безопасности. На решение этих проблем направлены проекты «Құтты мекен» и «Ауыл — Ел бесігі». На их реализацию предусмотрено более триллиона тенге в следующие три года. Правительству и акимам необходимо обеспечить оперативное доведение бюджетных средств до реальной экономики. При этом поручаю проконтролировать максимальное вовлечение отечественных производителей в данные проекты. Это позволит решить не только социальные вопросы, но и простимулировать экономику регионов. Кроме того, регионам нужно активнее участвовать в реализации социальной политики государства. Сегодня акиматы оказывают более 10 видов социальной помощи. Среди них выплата пособий, жилищная помощь, льготы на проезд, бесплатное питание и другое. Однако в целом в регионах на меры социальной поддержки выделяется менее 5,3 процента средств. Львиная доля социальных выплат производится с республиканского уровня. Необходимо отметить, что действующий бюджет не сбалансирован и требует переформатирования. В первую очередь, растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируются. Во-вторых, имеются «непроизводительные расходы» бюджета. Осуществляется очень много ненужных трат. Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Если не в этом году, то в следующем, обязательно. Акимам необходимо проводить более активную социальную политику за счет средств местного бюджета, прекратив финансирование ненужных дорогостоящих приобретений, имиджевых мероприятий и тому подобного. Вместе с тем необходимо четко понимать, что решить проблемы реальных доходов населения исключительно за счет бюджетных расходов невозможно. Лучшая социальная защита для наших граждан — это возможность вести собственный бизнес или получать достойную заработную плату за квалифицированный труд. ТРЕТЬЕ. Новый формат взаимодействия с населением. Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом, и особенно в предэлекторальный период. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией. Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у четырех есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль – в семи регионах. Выстраивание конструктивного диалога на встречах с населением показало, что многие проблемные вопросы могут быть решены акиматами на должном уровне. Это повышает доверие граждан к институтам власти. Акимы регионов должны не только на отчетных встречах, но и на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты. На современном этапе развития общества умение четко и доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой госполитики становится неотъемлемым требованием к каждому руководителю. Вы сами видите, что иногда даже самый грамотный специалист не может разговаривать на простом и доступном языке. (…) Поручаю акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением, обеспечив максимальный охват, открытость и оперативность реагирования. Крайне важен личный контакт руководства регионов с гражданами. Это касается акимов всех уровней, от сельского до областного акима.

ЧЕТВЕРТОЕ. Сопричастность молодежи к процессам преобразований в стране. 2019 год объявлен Первым Президентом — Елбасы Годом молодежи. Поддержка молодежи является приоритетом государственной политики. В этом году запущен специальный социальный проект «Жастар ел тірегі». Он направлен на развитие молодежного предпринимательства, обучение востребованным профессиям и обеспечение занятости молодежи. В целом такие вопросы трудоустройства молодежи, как отсутствие опыта, нехватка практических навыков, необходимость трудовой адаптации, требуют более пристального внимания со стороны акимов и правительства. Они должны находиться на постоянном контроле. Все системные вопросы, в том числе изменения в законодательство, выделение бюджетных средств, создание инфраструктуры, должны быть решены в течение этого года — Года молодежи. Также очень сложным и важным является вопрос реализации программы трехъязычия в сфере среднего образования. Прежде всего должно осуществляться обучение казахскому, русскому языкам. Они очень важны для наших детей. И лишь затем обучать английскому языку.

ПЯТОЕ. Обеспечение общественной безопасности. В активную фазу перешла реформа правоохранительной системы, ключевой задачей которой является неукоснительное обеспечение защиты прав граждан. Текущая ситуация указывает на необходимость усиления взаимодействия и координации работы акиматов и органов правопорядка. Это особенно важно в свете новых полномочий акимов по назначению начальников департаментов полиции. В последнее время общественный резонанс вызывали правонарушения, по которым не наблюдалось слаженной реакции акиматов и правоохранительных органов на местах. Особую обеспокоенность в этой связи вызывают отдельные попытки придать событиям межнациональный подтекст. Такого рода провокации должны незамедлительно пресекаться, как со стороны органов правопорядка, так и идеологическими мерами. Как я говорил во время поездки в Туркестан, необходимо системно бороться с коррупцией.

ШЕСТОЕ. Текущие оперативные вопросы. Необходимо благополучно завершить отопительный сезон и обеспечить стабильное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Поручаю правительству подвести итоги и принять меры по подготовке к следующему периоду. По противопаводковым мероприятиям. В прошлом году в пяти регионах было подтоплено порядка 1,5 тысячи жилых домов. Совместными усилиями пострадавшим оказана помощь. Правительству и акимам необходимо принять меры по предотвращению паводков в регионах. Организовать мониторинг водохранилищ и рек, провести ревизию гидротехнических сооружений и быть готовыми к любым ситуациям. В южных областях уже начались весенне-полевые работы. Необходимо своевременно решать все возникающие вопросы. Держать на контроле обеспечение семенами высокого качества, удобрениями и горюче-смазочными материалами. Особое внимание следует обратить на крупные проблемные агрохолдинги и хозяйства, испытывающие финансовые трудности. Все весенне-полевые работы там должны быть проведены в полном объеме и в срок. Поручаю правительству и акимам тщательно подготовиться и качественно провести весенне-полевые работы, максимально вовлекая в оборот все посевные площади. *** Благодаря мудрой политике Первого Президента — Елбасы в самые тяжелые времена мы успешно выходили победителями, обеспечивали положительные темпы роста и рост благосостояния населения. Сейчас необходимо сохранить эту динамику по всем направлениям, усовершенствовать подходы к работе и обеспечить качественное выполнение намеченных планов и задач. Главная цель — повысить благосостояние наших граждан и уверенность в будущем. Администрации Президента поручаю взять все сегодняшние поручения на контроль.

Жду конкретных результатов и желаю успехов!