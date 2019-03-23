Касым-Жомарт Токаев посетил новый медицинский центра "MEDIKER 4К" в Шымкенте

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаев посетил новый медицинский центр «MEDIKER 4К» в городе Шымкент.

Сегодня, 23 марта, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил новый медицинский центр «MEDIKER 4К» в Шымкенте в рамках своего первого рабочего визита Шымкент.

Президент уделяет особое внимание реализации социальной политики, поэтому помимо промышленных объектов, знакомится с функционирующими и новыми социальными объектами региона, в частности, недавно открытым центром «MEDIKER 4К».

Медицинский центр «MEDIKER 4К», находящийся в центре Шымкента, по ул. Бейбитшилик, 2Б, был открыт 21 марта в качестве подарка жителям города к празднику Наурыз.

Новая клиника стала 22-м по счету объектом MEDIKER — крупнейшей сети частных медицинских центров Казахстана, которая известна высоким уровнем качества предоставления медицинских услуг. «MEDIKER 4К» представляет собой современное 5-этажное здание, его площадь составляет более 3 750 кв.м. Мощность клиники: до 500 приемов посетителей в сутки. Количество прикрепленного населения: до 30 000 человек по программе государственно-частного партнерства в рамках Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

«MEDIKER 4К» направлен на эффективное управление своим здоровьем, которое включает комплекс диагностических и лечебных услуг, позволяющих осуществлять динамическое наблюдение и персонифицированный подход к пациенту в условиях повышенной комфортности. Отличительными особенностями нового центра являются:

Другим отличием клиники является новейшее передовое медицинское оборудование. «MEDIKER 4К» оснащен современным оборудованием для проведения малоинвазивных, амбулаторных, пластических, офтальмологических, хирургических и других операций, а также физиопроцедур с использованием лазерной, радиочастотной и электрохирургической технологий.

Медицинский центр оснащен отделением магнитно-резонансной томографией суставов, цифровым рентгеном и мобильной флюорографией. Благодаря партнерству с компанией SIЕMENS в клинике представлена УЗИ-диагностика экспертного класса специально для взрослых, детей и женщин.

Следует отметить, что компания MEDIKER имеет собственную медицинскую информационную систему, которая объединяет все медицинские центры группы компаний в единое цифровое пространство, что позволяет вести «прозрачный» документооборот, иметь электронную карту каждого пациента, сохраняя и архивируя историю болезни. При этом компания непрерывно совершенствует и развивает свои информационные технологии.

Благодаря цифровым технологиям, к примеру, врачи MEDIKER, находящиеся в Астане, могут дистанционно и успешно консультировать своих коллег, специалистов в Шымкенте.

Наряду с этим на базе клиники «MEDIKER 4К» открыт центр спортивной медицины, в рамках тесного сотрудничества с Национальным Олимпийским Комитетом, Конфедерацией спортивных единоборств и Федерацией спортивной медицины.

Центр спортивной медицины включает в себя: медицинскую диагностику, специальное тестирование по определению уровня физической подготовленности и рекомендуемых нагрузок, восстановление после тренировок, а также реабилитацию при спортивных травмах.

В центре имеется современный реабилитационный зал, что позволяет не только адаптироваться к бытовым нагрузкам, но и вернуться в большой спорт для новых побед.

Жители области и города могут получить подробные рекомендации по технологии занятия спортом, специфическим и предельным физическим нагрузкам, встать на диспансерный учет, а также получить допуск к тренировкам и соревнованиям. А ведущие спортсмены, чемпионы и призеры международных первенств и олимпийских игр получат восстановительное и физиотерапевтическое лечение.

Ключевым направлением центра выступает также забота о детях. Имея многолетний опыт работы в области оказания педиатрической помощи в таких городах как Астана, Алматы, Атырау, компания МEDIKER расширила зону обслуживания и в городе Шымкент. Таким образом, данный богатый опыт будет активно применяться в «MEDIKER 4К».

Таким образом, принцип компании МEDIKER основан на доступности и эффективности медицинской помощи, включая персонализацию информационных систем, внедрение мобильных и смарт приложений, электронного паспорта здоровья, личный кабинет, а также дистанционный формат оказания медицинских услуг.

Главным достоинством компании выступают его врачи. Это врачи высшей и первой квалификационных категорий, обученные инновационным технологиям. Всего в медицинских центрах МEDIKER работает около 3 000 врачей и медицинских специалистов, имеющих многолетний стаж практической и научной деятельности.