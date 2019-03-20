Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он вступил в должность Президента Казахстана до окончания выборного срока. Церемония присяги проходит на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан», — произнес слова присяги Касым-Жомарт Токаев.

Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента страны, нагрудный знак и штандарт.

Церемония проходит в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного суда, членов правительства, послов иностранных государств, а также Первого Президента Казахстана.

19 марта Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Токаев — именно тот человек, кому можно доверить управление Казахстаном.

Что известно о Касым-Жомарте Токаеве

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета Безопасности, председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного Совета.