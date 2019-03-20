Пенсия – дело хорошее и для относительно здорового человека – неизбежное. Важно подготовиться к ней должным образом – собрать все необходимые документы, выписки, справки. Особенно это касается трудового стажа. Чтобы вам начислили более-менее достойную пенсию, важен каждый не то что год – каждый проработанный месяц. Тяжко, когда у тебя из стажа «выпадают» годы, а то и десятки лет…

ОБЫКНОВЕННОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО

Житель Шымкента Виктор Русаков в прошлом году вышел на пенсию. Все бы было хорошо, если бы не размер начисленной ему пенсии. В справке из Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Шымкенту сказано: «Проверив документы, имеющиеся в электронном пенсионном деле, сообщаем, что вам с 13.09.2018 года назначена пенсия по возрасту, с учетом общего трудового стажа работы 11 лет 6 месяцев 2 дня без заработной платы в сумме – 15 523 тенге, правильно».

Все дело в том, что у Виктора Владимировича «пропал» трудовой стаж с 20 октября 1983 года по 10 августа 1998 года. Шутка ли – без малого 15 лет!

Все эти годы Виктор Русаков работал сварщиком в Забадамском откормсовхозе Сайрамского района ЮКО. После развала Союза совхоз распался, а правление совхоза даже не удосужилось передать в госархив имевшиеся у них документы – данные по сотрудникам, времени их работы, размерах заработной платы и прочую информацию. Видать, думали: «Да кому оно надо?!» Точно также поступили нерадивые кадровики и руководители тысяч маленьких и средних расформированных или ликвидированных контор, предприятий, уничтоживших, попросту говоря «похеривших», архивы своих предприятий. Оказалось, эти данные нужны!

В частности, для Виктора Русакова они были необходимы по одной причине – он потерял трудовую книжку. И доказать свой трудовой стаж он мог только в суде.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД!

Проконсультировавшись у юристов, Виктор Русаков отправился за подтверждением трудового стажа в Енбекшинский районный суд города Шымкента (по месту своего жительства).

2 октября 2018 года он подал исковое заявление, к которому приложил необходимые документы, в том числе справку из Сайрамского районного госархива о том, что «…документы по личному составу книги приказов и лицевые счета на заработную плату Забадамского откормсовхоза» ни за какие годы на госхранение в КГУ «Сайрамский районный государственный архив» не поступали, в связи с чем подтвердить стаж работы Русакова Виктора Владимировича за этот период не может».

Предоставил Русаков в суд имена и данные двух свидетелей, также работавших в указанный период в Забадамском откормсовхозе. Они уже пенсионного возраста, но согласились отправиться в суд и подтвердить там необходимые сведения – факт работы Русакова сварщиком в откормсовхозе в указанный период.

8 октября 2018 года судья Н. Нышанов установил: «Форма и содержание заявления, а также документы, прилагаемые к нему, соответствуют требованиям ст. ст. 148-149, 318 ГПК Республики Казахстан.

Дело подсудно Енбекшинскому районному суду города Шымкента.

Оснований для отказа в принятии заявления или его возвращения не имеется.

Заявление подано на русском языке.

Руководствуясь ст. ст. 14, 150, 268-269 ГПК Республики Казахстан

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление Русакова Виктора Владимировича к заинтересованному лицу Государственному центру по выплате пенсий Енбекшинского района города Шымкента об установлении факта имеющего юридическое значение по уходу за инвалидом, принять в производство и возбудить по нему гражданское дело.

Языком судопроизводства установить русский язык.

Судья Нышанов Н. С.».

ЕСТЬ НАДЕЖДА!

Виктор Владимирович воспрянул духом. Все сделал по Закону.

Ровно через восемь дней – 16 октября 2018 года судья Н. Нышанов выносит определение (о назначении дела к судебному разбирательству). В нем он указывает: «Документы для рассмотрения дела по существу предоставлены, все действия по подготовке дела произведены, дополнительного срока для подготовки не требуется, обстоятельств, препятствующих открытому судебному разбирательству нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 173, 268 ГПК РК, судья ОПРЕДЕЛИЛ:

Гражданское дело по заявлению Русакова Виктора Владимировича к заинтересованному лицу Государственному центру по выплате пенсий Енбекшинского района г. Шымкента об установлении факта, имеющего юридическое значение, назначить к разбирательству в открытом судебном заседании на 30 октября 2018 года на 15.00 в зале судебного заседания Енбекшинского райсуда, расположенного по адресу: город Шымкент, улица Желтоксан, 1, предварительно известив об этом стороны».

7 ноября в адрес судьи Енбекшинского райсуда Н. Нышанова поступает ОТЗЫВ от представителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту Галымжана Нальжанова по заявлению В. Русакова об установлении факта юридического значения.

В этом отзыве Г. Нальжанов указывает суть обращения Русакова и дает свое резюме: «На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 166 ГПК РК и статьи 2 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», оставляю принятие решения на усмотрение суда по заявлению Русакова В.В.».

7-го же ноября в кратком протоколе судебного заседания председательствующий судья Н. Нышанов пишет: «… Заседание отложено по причине: для предоставления дополнительных материалов/доказательств».

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!

Наконец, 19 ноября 2018 года состоялось заседание суда под председательством судьи Нышанова Н. С.

Суд УСТАНОВИЛ: «Заявитель В. Русаков обратился в суд к указанным ответчикам об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Данное исковое заявление принято к производству суда, возбуждено гражданское дело.

В судебном заседании заявитель Русаков В.В., поддержав заявление, просил удовлетворить.

Представитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту Г. Нальжанов оставил решение на усмотрение суда.

В ходе судебного заседания выяснилось, что заявитель не обратился с заявлением в департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту.

Согласно п. 1 ст. 279 ГПК Республики Казахстан суд оставляет заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден установленный Законом для данной категории дел или предусмотренный договором порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не устранена.

При установленных обстоятельствах дела, оценивая все собранные доказательства по делу, в их совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к выводу, что требование истца являются необоснованными и несостоятельными, также не находят своего объективного подтверждения. Следовательно, заявление подлежит оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ст. ст. 279, 268-269 ГПК Республики Казахстан, суд определил: Исковое заявление Русакова Виктора Владимировича заинтересованному лицу Государственному центру по выплате пенсий по Енбекшинскому району города Шымкента об установлении факта, имеющего юридическое значение оставить без рассмотрения.

Разъяснить истцу, что после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в судс с исковым заявлением в общем порядке.

На определение суда может быть подана частная жалоба и принесен протест в течение 10 рабочих дней в апелляционную судебную коллегию суда города Шымкента через Енбекшинский районный суд города Шымкента».

Жалобу Виктор Русаков в указанный срок не подал. Но очень возмутился таким решением суда. Он недоумевает: откуда такая придирка, ведь представитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту находился в зале судебных заседаний, всегда был на связи – почему раньше не возникло требования об отдельном обращении в этот департамент? Он же не требует в своем исковом заявлении какого-то материального возмещения, а просто – ПОДТВЕРДИТЬ ЕГО ТРУДОВОЙ СТАЖ. И все! Он честно отработал на производстве, более того – получил производственную травму, увечье, так неужели он не заслужил более человечного обращения?!

В начале 2019 года Русаков обратился-таки в указанный департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту как того потребовал суд. Оттуда 6 марта пришел подробный ответ. В нем говорится, что «руководствуясь ст. 14 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года №105-V трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат из Центра за период работы до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой. При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе (справки с места работы, архивные справки) либо решением суда.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем период работы с 1983-1998 год подтвердить сведениями о работе, либо обратиться в суд для установления факта работы, имеющего юридическое значение.

Заместитель руководителя Е. Ергеш».

Вы что-нибудь поняли?! Сказка про «белого бычка», или бег по кругу. Виктор Владимирович недоумевает еще вот по какому поводу – представитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту, присутствовавший на суде, не менее пяти раз спрашивал у него: «Где ваш адвокат?» А для чего он нужен, если его дело правое, гражданское… И, потом, за тысячу тенге адвоката не наймешь, а у новоявленного пенсионера с деньгами не густо, к чему лишние траты?!

… Самое печальное, что подобных дел с каждым годом будет больше и больше. На пенсию рано или поздно пойдет поколение, которое работало в различных конторах типа «Рога и копыта». Как они будут доказывать свой трудовой стаж в суде? Уму непостижимо.

Фарида Шарафутдинова

Справка

Чем подтверждается трудовой стаж?

Согласно нормам действующего пенсионного законодательства РК, главными параметрами определяющими размер пенсионных выплат при назначении является трудовой стаж, учитываемый до 1 января 1998 года и размер среднемесячного дохода.

Трудовой стаж для исчисления пенсионной выплаты подтверждается трудовой книжкой.

При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, а так же в случае неправильной или неточной записи, трудовой стаж устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе (т.е. архивной справкой), либо решением суда.

Среднемесячный доход предоставляется (т.е. справка организации (предприятия) за любые три года подряд независимо от перерывов в работе, начиная с 1 января 1995 года. Размер среднемесячного дохода, за период с 1 января 1998 года, устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд.

В случае ликвидации организации (предприятия), представляется архивная справка с указанием сведений о доходе.

Размер среднемесячного дохода для исчисления размера пенсионных выплат за период с 1 января 1998 года, в случае невозможности представления справки организации (предприятия) о среднемесячном доходе, устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд (основание: постановление правительства РК от 25 августа 2006 года №819).