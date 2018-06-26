Супругам военных и дипломатов трудовой стаж будут считать по-другому.

Периоды нахождения с супругом во время прохождения им воинской службы или дипломатической миссии будут исчисляться как трудовой стаж при начислении базовой пенсии.

Об этом на брифинге в здании Правительства сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новшества, которые мы сегодня предусматриваем, это исчисление трудового стажа. Бывают периоды, когда человек по объективным причинам не может участвовать в накопительной пенсионной системе, это время будет исчисляться как льготные годы», — сказал Светлана Жакупова.

Вице-министр уточнила, какие льготные периоды будут исчисляться как трудовой стаж при начислении базовой пенсии. «К льготным годам мы относим — периоды ухода за ребенком до трех лет, но не более 12 лет, они будут приниматься как трудовой стаж. Периоды ухода за инвалидами первой и второй группы или за лицами старше 80 лет, эти годы тоже будут учитываться как трудовой стаж.

Далее время нахождения возле супруга (супруги) во время прохождения воинской службы, то есть это прикомандированные, либо проходящие службу в тех местах, где нет возможности трудоустроиться, то есть эти годы тоже будут приниматься для исчисления трудового стажа.

Также если сотрудник дипломатической службы живет на территории иностранного государства в силу своей деятельности, и супруга (супруг) вынуждена быть с ним непосредственно, эти годы тоже будут исчисляться для нее как стаж участия. Потому что там нет возможности трудоустроиться и перечислять пенсионные взносы. Эти же периоды будут приниматься при солидарном стаже на 1 января 1998 года», — пояснила Светлана Жакупова.

Напомним, с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе.