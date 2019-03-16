Ряд средств массовой информации со ссылкой на нумерологов и провидцев утверждает, что 18 марта Землю может ожидать конец света. Как утверждается, планета окажется под угрозой уничтожения 12 раз, каждый из которых имеет шанс стать последним.

Различные сообщения о конце света появляются в интернете часто, но теперь ряд СМИ, по видимости, решил объединить большую часть недавних теорий такого рода воедино. Это позволило упомянуть в сообщении планету Нибиру, предсказателя Нострадамуса, уфолога Дэвида Монтейна, нумерологов и так далее.

Согласно сформулированной подобным образом теории, в 2019 году человечество ожидает «12 покушений» — катастроф, так или иначе связанных с планетой Нибиру. Первое из них, как сообщается, должно было произойти еще 23 февраля, однако инопланетяне изменили траекторию таинственной планеты, так что теперь катастрофические события, ожидают человечество в период с до 18 марта — портал znaj.ua обозначает их как «100 злосчастий» и связывает также с приближающимся парадом планет. Если планета переживет это событие , впоследствии ее, как утверждается, ожидает еще 11 подобных эпизодов. Последний и самый масштабный из них должен произойти 6 июня, поскольку номера числа и месяца будут равны между собой и в сумме давать 12 — в этом контексте упоминаются нумерологи. Также в сообщении говорится, что подобный сценарий согласуется с различными пророчествами.

Стоит отметить, что парадов планет в марте не ожидается, не говоря о том, что современная наука отрицает сколь бы то ни было значительное влияние положения планет на повседневную жизнь землян.

Что касается планеты Нибиру, в действительности ее существование не подтверждается учёными и, более того, даже не подразумевается шумеро-аккадской мифологией, из которой её образ якобы был взят. При этом Нибиру не следует путать с так называемой «Планетой икс» — гипотетическим космическим объектом, вероятность существования которого была впервые продемонстрирована в начале 2016 года астрофизиками Майклом Брауном и Константином Батыгиным из Калифорнийского технологического института. Вероятность существования крупной, но неизвестной науке планеты вдохновила конспирологов, однако в действительности данный космический объект, даже если он существует, к Нибиру не имеет никакого отношения.