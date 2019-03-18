В магазинах Астаны обнаружили южнокорейскую лапшу быстрого приготовления и больше 100 килограммов кляра для приготовления блюд с превышением содержания ГМО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны общественного здоровья Астаны.

«В торговой сети столицы была обнаружена продукция производства Республики Корея «Кляр. Хрустящая, аппетитная корочка для ваших блюд» и «Лапша быстрого приготовления «Юккедян» с превышением содержания ГМО от допустимых нормативов. При этом на их упаковках не содержалась информация о наличии ГМО», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверок из торговой сети столицы изъяли 219 упаковок кляра в объеме 109,5 килограмма и 40 упаковок лапши в объеме 3,6 килограмма. Владельцы торговых точек оштрафованы на 20 МРП (50,5 тысячи тенге).

«Лапша быстрого приготовления не содержит в себе ничего полезного и нужного нашему организму. Глютамат натрия, он же усилитель вкуса, как наркотик, вызывает привыкание и зависимость. Пальмовое масло абсолютно не переваривается, действует накопительно, скапливаясь в организме, нарушая его работу.

Жгучие специи, регулятор кислотности, обилие соли, пальмовое масло могут приводить к развитию или обострению гастрита и язвы желудка, отекам и развитию заболеваний почек, ожирению, проблемам кардиологического характера», — предупредили в ведомстве.

ГМО — это организмы, в генетический аппарат которых искусственно вставлены гены другого организма. На территории Казахстана запрещается использование пищевой продукции, полученной из генномодифицированных растений и животных, в качестве продуктов специального назначения, детского питания или сырья для их производства.