В лапше быстрого приготовления и в печенье обнаружили превышение содержания ГМО.

Специалисты Национального центра экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по г. Алматы в ходе исследования в 3-х образцах лапши быстрого приготовления «Джин Рамен» из Южной Кореи и в одной пробе турецкого печенья «Butter Coоkies Danish Pride» обнаружили превышение содержания ГМО, сообщает Пресс-служба РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы КККБТУ МЗ РК в рамках мониторинга безопасности продукции было закуплено 89 проб пищевой продукции. Все закупленные образцы для экспертизы были доставлены в алматинскую лабораторию Национального центра экспертизы.

Как показали лабораторные испытания, содержание генно-модифицированной сои в лапше превышает от 1,4% до 10,25%, в печенье 47,75%. При этом в маркировках производителей отсутствует информация о содержании в указанных продуктах генномодифицированных ингредиентов. Следует отметить, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9% согласно технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 г).

Продукция закуплена реализаторами на оптовых рынках «Барыс-4» и «Акбулак» без документов, подтверждающих ее безопасность. По данным фактам Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг проводятся мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации.

Как известно, ГМО повышает риски появления злокачественных новообразований, отставания в росте у детей и подростков, а также возникновения аллергических заболеваний и так далее.

Также информируем, что при выявлении недоброкачественной продукции, казахстанцы могут обращаться в территориальные департаменты контроля качества и безопасности товаров и услуг КККБТУ МЗ РК.