Жителям Шымкента обещают сладкую жизнь. Причем, конфитюр, джемы, напитки с газом и без него, могут смело претендовать на звание экологически чистой продукции, не имеющей в своем составе ГМО.

Все они в своей основе имеют фруктово-глюкозный сироп, сделанный в условиях специальной глубокой переработки из местной кукурузы.

Сначала идея о получении фруктово-глюкозного сиропа из кукурузы пришла в голову ученым южно-казахстанского технологического университета. Их идею поддержало предприятие ТОО «Аликагруп», а затем фонд науки выделил грант на реализацию бизнес-проекта. Так в Шымкенте появился цех по производству кукурузного сиропа. Он расположился в индустриальной зоне «Тассай».

Авторы проекта по получению глюкозы говорят, что их продукция богата полезными компонентами. Сладкую продукцию рекомендуют тем, кто желает похудеть и больным сахарным диабетом. Особенность производства — использование экологически чистых местных продуктов, которые поставляют крестьянские хозяйства Туркестанской области.

Арсен Ортаев, руководитель проекта: «Мы открыли пять линий по производству фруктово-глюкозного сиропа из кукурузы, планируем выпускать джемы, конфитюры, напитки, кондитерские изделия, которые будут отличаться от любой подобной продукции тем, что она натуральная и полезная. К тому же это станет хорошим стимулом для местных крестьянских хозяйств, которые выращивают кукурузу, яблоки, груши, айву. Кроме того мы обеспечим работой жителей Тассая».

На открытие цеха пришли журналисты и представители акимата Шымкента. Заместитель главы города Данат Жумин первым продегустировал сладкий джем. Предприниматели обещают, что продукция в скором времени поступит в магазины нашего города, области, а может и за ее пределы.

Ирина Казорина