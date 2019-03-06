Товарищество с ограниченной ответственностью «Сапа 2002» в Шарбулакском сельском округе Казыгуртского района Туркестанской области осуществляет свою деятельность в нескольких направлениях сельского хозяйства.

Одно из них – производство растительного масла. Общая стоимость проекта составляет 112,5 млн тенге. Предприятие способно производить 1000 тонн продукции в год.

Руководство учреждения связывает развитие бизнеса с выгодами и льготами, предоставляемыми государством.

«Выпускаемая нами продукция, помимо нашей страны, поставляется на рынок Китая. У нас работают 22 человека. Среднемесячная заработная плата составляет около 70 000 тенге. Спрос на продукцию растет. Следует отметить, что государственные программы, направленные на поддержку предпринимательства, оказались здесь очень полезными. Теперь наша цель – расширить сферу этого проекта», – сказал Ералы Аширов, заместитель директора предприятия.

Кроме того, хозяйство занимается откормом скота. На сегодняшний день уже построена площадка для откорма 10 тысяч голов овец. Помимо поставок на внутренний рынок, мясо экспортируют в Россию и Узбекистан. Здесь выращивают племенных овец казахской курдючной грубошерстной и мериносовой породы. В настоящее время в хозяйстве насчитывается 4 683 голов овец мериносовой и 3 864 голов овец казахской курдючной грубошерстной породы, а также 300 голов лошадей, 350 голов крупного рогатого скота.

Стоит отметить, что в целях укрупнения хозяйств товарищество ежегодно закупает у АО «КазАгроФинанс» новую технику на лизинговой основе.

Пресс-служба акима Туркестанской области