На внутреннем рынке растительное масло подорожало на ощутимые 8%

На внутреннем рынке масло подорожало на ощутимые 8%.

За январь текущего года производство подсолнечного нерафинированного масла увеличилось на 10,8% за год, до 12,8 тыс. тонн. Производство рафинированного масла, напротив, сократилось на 29,5%, до 7,3 тыс. тонн.

Основная доля производства подсолнечного масла приходится на ВКО: 82,4% от всего нерафинированного по РК (10,5 тыс. тонн, +11,8% за год) и 71,5% — от рафинированного (5,2 тыс. тонн, −21,7% за год), передает Еnergyprom.kz.

Заметим, за прошлый год экспорт подсолнечного масла увеличился сразу на 35,1% за год, до 61,8 тыс. тонн. В то же время доля экспорта от общего объёма использования масла увеличилась с 13,2% до 17,3% за год.

Что касается реализации масла на внутреннем рынке, по итогам прошлого года объёмы сократились на 2%.

К марту текущего года цены на подсолнечное масло в магазинах и на базарах Казахстана выросли на 8,1% за год, до 432,8 тг за литр.

Дороже всего подсолнечное масло обходится жителям Актау — 490 тг за литр (+7,5% за год), Астаны — 476 тг за литр (+7,2% за год) и Атырау — 446 тг за литр (+4,9% за год).

Самые низкие цены на масло — в Караганде: 380 тг за литр (+14,5% за год).