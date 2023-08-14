Что будет с ценами на подсолнечное масло в Казахстане?

Один из крупных заводов по производству масла уже полгода как не работает на полную мощность.

По словам представителей компании, пришлось сократить объемы производства. Все потому что отечественные масла стали дороже импортных. Их просто вытесняют из рынка.

Такого количества складированного масла на производстве еще не видели. Продажи резко упали. Поэтому, чтобы выплачивать зарплаты работникам и закрывать кредиты, продавать масло приходится ниже себестоимости.

«Мы в данный момент вынуждены продавать свою продукцию ниже себестоимости, так как мы несем убытки, потери уже в течение 6-7 месяцев. В это время на нашем предприятии готовой продукции обычно не остается», — говорит Канат Адырбеков, директор производства АО «Шымкентмай».

Предприниматели предполагают, что некоторые из импортных масел были завезены по серым схемам. Причем их качество оставляет желать лучшего. Сейчас казахстанцев ждет обратный рост цен, так называемое восстановление цены, чтобы заводы не работали себе в убыток. Предприниматели говорят, отрасли остро не хватает своевременной господдержки. Так, заявки поданные в прошлом году на возмещение затрат по ЖД перевозкам рассматривают только сейчас, спустя год. Хотя должны рассматривать всего неделю. Не могут предприятия получить и субсидии на возмещение вознаграждения от банков.

«На самом деле эти субсидии не получаем, с марта месяца мы подали заявки управление сельского хозяйства через портал, портал не работает адекватно, технические вопросы. До сегодняшнего дня наши заявки поданные в марте не до конца обработаны», — говорит Наталья Харипова, главный менеджер по финансовым вопросам АО «Шымкентмай».

По словам аграрного эксперта, Кирилла Павлова, сейчас разные игроки рынка спорят также о том, нужна ли пошлина на вывоз подсолнечника. Специалист говорит, рынок перенасыщен отечественным производством. Под подсолнечник отданы миллион гектаров земли, даже при плохой урожайности хватит и на внутренний и на внешний рынок.

«Все, что сейчас происходит это попытка завладеть экспортными каналами. Те кто сейчас играет на рынке, те кто играет информационными тезисами они завтра смогут использовать и экономические, если это вовремя не пресечь то у нас могут быть резкие ценовые скачки», — говорит Кирилл Павлов, аграрный эксперт.

А еще по ряду причин предприятия-экспортеры не могут вернуть НДС, который составляет огромные 12%. Предприниматели говорят, из-за этого им приходится брать все больше кредитов. Если НДС также и дальше не будут возвращать, придется приостановить экспорт, который компенсирует стоимость масел на внутреннем рынке. И таким образом цены на масло внутри страны заметно ударят по карманам простых потребителей.