В Шымкенте подорожало растительное масло. За месяц цены взлетели почти на 10%.

Растительное масло в Шымкенте подскочило в цене. Если раньше «пятилитровку» продавали по 2,5 тысячи тенге, то теперь ее цена выросла до трех тысяч. Подорожал и сахар.

«Масло да, подорожало, на 500 тенге. И сахар в цене подскочил, сразу на 70 тенге за килограмм. Люди спрашивают — почему, недовольны, естественно, ругаются. А что мы можем сделать? По таким ценам нам поставщики привозят. Мы не можем в минус работать, у нас итак — наценка небольшая», — говорит продавец.

Шымкентцы говорят, подскочившие цены ощутимо бьют по карману, особенно тяжело — пенсионерам, малоимущим и многодетным.

«Масло подорожало на 40%, я многодетная мама, это очень ощутимо для бюджета», — говорит покупательница.

Подскочили в цене и фрукты. Продавцы подорожание называют сезонным и ожидаемым. Тогда почему, к примеру, те же яблоки, дороже стали — горожане понять не могут!

Выросли цены на картофель, морковь и лук. Цена на них держалась весь год, но в середине сентября стоимость поползла вверх. Картофель и морковь на базаре продают по 160 тенге, лук — немного дешевле — 120 тенге за килограмм.

«Картофель подорожал на 10 тенге, раньше стоил 150, то теперь 160 тенге, морковь на 20 тенге поднялась в цене и теперь стоит 160 тенге на килограмм, если лук раньше стоил 100-110 тенге, то теперь меньше чем за 120 мы его не продаем. Это все потому что с полей уже все убрали, и вот со складов продукцию достают», — говорит продавец.

В отделе внутренней торговли и управления цен признаются, цены на продукты, действительно, выросли. Производители масла жалуются на дорогое сырье. Но цена на него не превышает допустимого предела. А вот на картофель, морковь и сахар цена уже превысила все допустимые пределы. Стоимость пытаются сдерживать в крупных супермаркетах, туда продукцию завозят из стабфонда.

«Через стабфонд мы реализуем продукты в супермаркетах, с которыми заключили договора — это Фиркан, Грамад и Магнум, в них продукты, в том числе и сахар, реализуется по социальной цене», — рассказал Кайрат Базарбеков, руководитель отдела внутренней торговли

В управлении внутренней торговли заверили, будут предпринимать меры. Если цена на растительное масло и дальше будет расти.