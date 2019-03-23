Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Туркестанскую область ознакомился с работой молодежного ресурсного центра.

Главе государства было доложено об основных направлениях деятельности учреждения, в том числе поддержке творческих инициатив и предпринимательской деятельности, координации занятности и обеспечения жильем, оказании юридической помощи молодежи.

В ходе неформального общения представители молодежи рассказали Президенту Казахстана о работе тематических секторов «Жастарға қызмет көрсету», «Еріктілер клубы», «Жас сарбаз», «Тілдер мектебі», проекта «Stem» в сфере образования, а также коворкинг центра «TURKISTAN HUB».