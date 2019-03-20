«MORE возможностей» предлагает шымкентцам приобрести недорогое жилье на Северном Кипре

Иметь недвижимость за границей — легко и доступно. В Шымкенте прошла конференция от международной строительной компании «Afik Group», которую представляет официальный представитель в Казахстане и центральной Азии компания «MORE возможностей». Гостям презентации рассказали о том, как быстро и недорого приобрести жилье на Северном Кипре. Оказалось, что сделать это легко и просто.

Покупка недвижимости за границей — последний тренд современности. Иметь возможность жить на два дома, или в любое время года улететь в свой собственный домик у моря. Именно это и предлагает сделать международная строительная компания «Afik Group» На презентации в Шымкенте рассказывают о плюсах приобретения жилья на Северном Кипре. Цены на недвижимость на острове мечты не сильно отличаются от казахстанских. Квартиру, виллу или даже таунхаус можно приобрести от 900-1000 долларов за квадратный метр.

«Мы, казахстанцы, год назад уехали на Северный Кипр и поняли, как там хорошо, как там доступно. Люди похожи на нас, море средиземное и очень доступная недвижимость, которую мы сейчас себе иногда не можем позволить и в Казахстане. И мы подумали, почему бы нашим казахстанцам об этом не узнать. Ведь есть люди, которые хотят в старости, или же своих детей отправить на отдых на море которое сходит в пятерку чистейших островов», — рассказала официальный представитель строительной компании «Afik Group», Екатерина Мунатаева.

«Наша компания является израильской компанией «Afik Group» Мы являемся международной компанией, которая строит не только на Северном Кипре но и в Турции а также в самом Израиле, в городе Тель-Авив. Мы представляем собой хороший план оплаты который может удовлетворить не только казахстанцев со средним заработком, но и скажем, если немного поднатужиться то можно выплатить всю сумму с хорошей скидкой», — Айдай Кадырбекова, официальный представитель Казахстана на Северном Кипре.

Северный Кипр — настоящий райский уголок. Чистейшее средиземное море, десятки великолепных пляжей, более 300 солнечных дней в году. На территории жилых комплексов расположены детские площадки, спортивные клубы, аквапарки и бассейны — все для того, чтобы жители жилых комплексов почувствовали себя как будто в пятизвездочном отеле. Остров славится своим нулевым показателем преступности. Недвижимость здесь не только приятный бонус в жизни но и доходная инвестиция, считает жительница Шымкента Малика Милано.

«Как я поняла, квартирки там недорогие 45 тысяч долларов, можно приобрести. Это реальная цифра уже. Домик у моря это не только как бы мечты, а хорошая инвестиция, я так думаю, потому что можно еще и зарабатывать на этом сдавая жилье в аренду. Это приятно и полезно», — делится своими планами Малика Милано, жительница г. Шымкента.

Приобрести жилье на Северном Кипре через компанию « MORE возможностей» — легко. Для этого достаточно выбрать недвижимость онлайн или же присмотреть жилье напрямую, на острове. Приобрести «домик у моря» можно в беспроцентную рассрочку.

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Анастасия Новикова