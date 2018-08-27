Элитная квартира в Париже за 65 млн евро, из-за которой вспыхнул большой общественный резонанс в Казахстане, выставлена на продажу. При этом, владелец роскошных апартаментов удвоил цену, передает Sputnik Казахстан.

Ссылаясь на бельгийского риэлтора Игнаса Мювиссена издание отмечает, что элитная квартира принадлежит гражданину Казахстана. Данную недвижимость казахстанец приобрел в ноябре прошлого года за 65 млн евро.

Сейчас же он продает свое жилье за 125 млн евро. Это вдвое дороже стоимости, за которую он ее купил.

По словам риелтора, казахстанский миллионер решил продать роскошное жилье из-за недовольства супруги.

«Супруге казахстанца больше не нравится жить в этом доме», — заявил брокер.

Вместе с тем, риелтор подчеркнул, что данная квартира расположена в «золотом треугольнике» на авеню Монтень французской столицы и является самым дорогостоящим объектом.

Для ее продажи компания подготовила специальную маркетинговую программу, которая будет самой затратной в истории недвижимости.

Напомним, приобретение казахстанцем роскошной недвижимости в Париже всколыхнуло общество в ноябре прошлого года.

Тогда иностранные источники сообщили, что чиновник из правительства Казахстана приобрел элитную квартиру в столице Франции за 65 млн евро.

В ходе длительных проверок, в КГД опровергли данную информацию.