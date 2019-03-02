Мужчины Шымкента вышли на субботник, а женщины остались дома

В шымкентском филиале партии «Нур Отан» прошло заседание, посвящённое Дню благодарности и 20-летию партии.

На собрании присутствовали руководители Шымкента, актив партийного филиала и представители общественных объединений. Собравшиеся подвели итоги деятельности партии за последние годы, а аким города Габидулла Абдрахимов рассказал о том, что было сделано в преддверии Дня благодарности.

Габидулла Абдрахимов, аким города: «Ко дню благодарности шымкентцы готовились по-особенному. Начиная с 22-го февраля в городе проводились различные мероприятия, приуроченные к этому дню. В школах проходили уроки, посвящённые истории Казахстана, в общественных организациях мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия. Приводились в порядок улицы города».

Аким города также напомнил собравшимся, что второго марта состоится субботник и призвал всех мужчин проявить благородство и в преддверии 8-го марта освободить от очистки улиц женщин, самим взявшись за лопаты и веники.

Так оно и случилось. Самое активное участие в городском субботнике принимали мужчины, предоставив женщинам заниматься домашними делами в выходной день.