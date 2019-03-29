На 10 % повысится стоимость билетов на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям, сообщает официальный сайт Тemirzholy.kz
На основании письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 марта 2019 года №28-01-28-9/772 информируем о повышении тарифов на 10 % с 7 апреля 2019 года на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям, за исключением поездов:
№ 085/086 сообщением «Астана-Сарыагаш»;
№ 021/022 сообщением «Кызылорда-Семей»;
№ 313/314 сообщением «Атырау-Мангистау»;
№ 339/340 сообщением «Павлодар-Пресногорьковская»;
№ 373/374 сообщением «Алматы-Жезказган»;
№ 603/604 сообщением «Астана-Аркалык»;
№ 377/378 «Алматы-Мангистау»
и прицепных/беспересадочных вагонов:
№ 085/086 сообщением «Караганды-Сарыагаш»;
№ 021/022 сообщением «Алматы-Семей»;
№ 22/6941/6942/21 сообщением «Алматы-Достык»;
№ 339-55/56-154 сообщением «Павлодар-Кызылорда».