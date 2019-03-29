На 10 % повысится стоимость билетов на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям, сообщает официальный сайт Тemirzholy.kz

На основании письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 марта 2019 года №28-01-28-9/772 информируем о повышении тарифов на 10 % с 7 апреля 2019 года на поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям, за исключением поездов:

№ 085/086 сообщением «Астана-Сарыагаш»;

№ 021/022 сообщением «Кызылорда-Семей»;

№ 313/314 сообщением «Атырау-Мангистау»;

№ 339/340 сообщением «Павлодар-Пресногорьковская»;

№ 373/374 сообщением «Алматы-Жезказган»;

№ 603/604 сообщением «Астана-Аркалык»;

№ 377/378 «Алматы-Мангистау»

и прицепных/беспересадочных вагонов:

№ 085/086 сообщением «Караганды-Сарыагаш»;

№ 021/022 сообщением «Алматы-Семей»;

№ 22/6941/6942/21 сообщением «Алматы-Достык»;

№ 339-55/56-154 сообщением «Павлодар-Кызылорда».