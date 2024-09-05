Билеты на поезда могут подорожать

Билеты на поезда могут стать еще дороже.

Как рассказали в минтранспорта, за последние 10 лет цены на перевозку пассажиров по социально значимым сообщениям не повышались. Казахстанцы во мнении разделились — некоторые считают, повышая цену нужно уделять внимание комфорту в поездах.

Ездить в поездах стало дороже в среднем на 8%. По сравнению с прошлым годом платить больше стали шымкентцы — почти на 20 процентов. На второй строчке Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Тариф поднимут вновь. Как рассказали в ведомстве, субсидирование расходов перевозчиков, не покрывается в полном объёме.

«Для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг, повышения заработной платы работникам планируется с 1 октября текущего года повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям на 20%», — министерство транспорта Республики Казахстан.

Увеличение стоимости должно покрыть обновление парка вагонов, улучшить сервис оказываемых услуг и повлиять на повышение заработной платы работникам. Парк пассажирских вагонов в стране составляет 2 667 единиц, износ 44%. Обновление парка вагонов проводится как частными, так и национальным перевозчиками.

«Национальный перевозчик уведомляет, что в вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%. Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней», — говорит Нариман Бюсекеев, пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки» .

Билет на Тальго теперь будет стоить 19 493 тенге, в стандартных поездах стоимость купе — 19 653, плацкарт — 12 871 тенге. За билеты на пригородные поезда придется отдать 6 тысяч 314 тенге. При этом национальный перевозчик напоминает, что в кассах вокзалов и на официальном сайте билеты можно купить без комиссии.