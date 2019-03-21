Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев поговорили с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента России.

Отмечается, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с первым Президентом Казахстана, председателем Совета Безопасности Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Tengrinews.kz.

«Владимир Путин еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Высказана уверенность в том, что Первый Президент Казахстана будет и далее активно участвовать в работе по укреплению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза», — отмечает пресс-служба Кремля.