Назарбаев и Токаев поздравили казахстанцев с Наурызом

Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили этноаул на территории ЭКСПО, передает Sputnik Казахстан.

Президентов традиционной песней встретила известная артистка Роза Рымбаева.

Первый президент Казахстана надел золотистый чапан.

Елбасы и глава государства прошли по этноаулу и поздравили казахстанцев с весенним праздником обновления.

Назарбаев благословил молодые пары, которые решили связать себя узами брака в праздник Наурыз.

На народные гуляния с первыми лицами пришли глава администрации президента Асет Исекешев, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, аким столицы Бахыт Султанов и другие.

Казахстанцы окружили Назарбаева и Токаева.

«Да здравствует страна!» — кричали в толпе.