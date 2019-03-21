Назарбаев и Токаев поздравили казахстанцев с Наурызом

Лидер нации и президент страны посетили народные гуляния в столице.
Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили этноаул на территории ЭКСПО, передает Sputnik Казахстан.
Президентов традиционной песней встретила известная артистка Роза Рымбаева.
Первый президент Казахстана надел золотистый чапан.
Елбасы и глава государства прошли по этноаулу и поздравили казахстанцев с весенним праздником обновления.
Назарбаев благословил молодые пары, которые решили связать себя узами брака в праздник Наурыз.
На народные гуляния с первыми лицами пришли глава администрации президента Асет Исекешев, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, аким столицы Бахыт Султанов и другие.
Казахстанцы окружили Назарбаева и Токаева.
«Да здравствует страна!» — кричали в толпе.