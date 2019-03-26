Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы руководителями структурных подразделений в его Канцелярию назначены:
Айдос Ыдырысулы Укибай – Пресс-секретарем Елбасы;
Арслан Момышевич Дандыбаев – Шефом Протокола Елбасы;
Нурлан Мухтарбекулы Ыбырайым – Заведующим Отделом организационной работы;
Нурлан Жамбылханович Каймолдаев – Заведующим Отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения;
Аскар Мауленович Молдагаринов – Заведующим Секретариатом Руководителя Канцелярии Елбасы;
Елдар Серикович Томашов – Заведующим Секретариатом Помощника Елбасы.