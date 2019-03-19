Нурсултан Абишевич Назарбаев — вдохновитель и архитектор казахстанской модели этноконфессионального согласия, реальным воплощением которой является внутриполитическая стабильность и единство народа Казахстана.

Ключевым элементом практической деятельности государственных и общественных структур в этом плане является Доктрина национального единства.

Ее четыре столпа – общая история, общие ценности, общая Родина, общее будущее – являются началом строительства новой единой нации.

Внутриполитическая стабильность позволила добиться впечатляющих экономических успехов, роста благосостояния граждан страны, сформировала мощный слой национального предпринимательства.

Независимый Казахстан активно продвигается в 30 наиболее развитых стран мира, являясь весомым и предсказуемым партнером международных отношений.

Курс Елбасы будет однозначно продолжен. И это особенно важно в связи с вызовами глобальных изменений экономического и политического характера.

Президентская партия «Нур Отан», являясь бесспорным лидером политической системы независимого Казахстана, становится ключевым звеном в решении локальных и региональных социально-экономических и общественных задач.

Выступая на 18 съезде партии Нурсултан Абишевич акцентировал внимание партийцев на том, что они могут и должны влиять на эффективность реализации программ социально-экономического и социального развития, качество и соблюдение сроков реализации проектов.

Это тем более реализуемо, потому что первичные партийные организации «Нур Отана» функционируют практически во всех предприятиях и организациях республики.

Оставаясь лидером партии и после сложения президентских полномочий, Нурсултан Абишевич будет держать руку на пульсе развития страны.

Вполне понятно, что реалии современного экономического и политического развития, влияние мировых тенденций требуют определенной перестройки работы партийных структур в сторону большей открытости и точечной работы с конкретными категориями населения. Как подчеркивал Елбасы, партийным структурам всех уровней необходимо работать над содержательной частью партийных мероприятий, вести честный и открытый диалог с народом и делать все возможное, ожидая улучшения его благосостояния.

Под руководством Нурсултана Абишевича Назарбаева было выстроено новое независимое государство – Республика Казахстан, признанное сегодня мировым сообществом полноправным участником мировых процессов.

Наглядный тому пример последних лет – роль астанинского переговорного процесса в урегулировании сирийского кризиса.

Досрочно выполненная «Стратегия 2030» позволила поставить перед страной более грандиозную по значимости и характеру реализации цель – вхождение в 30 наиболее развитых стран мира.

Мировые экономические кризисы, ввергшие в хаос многие государства, были преодолены с минимальными потерями и способствовали, в определенной мере, более эффективному развитию экономического потенциала страны.

Социально-экономическая основа и неуклонное повышение благосостояния граждан, утверждение принципов равноправия способствовали началу строительства единой нации – казахстанского народа.

Сегодня перед страной стоят новые грандиозные задачи — реализация Пяти институциональных реформ и Плана нации «Современное государство для всех», «Новый шелковый путь».

Экономическая и политическая основа, заложенная Елбасы, будут и в дальнейшем работать на благо государства и его граждан.

Еркин Сатканбаев, депутат городского маслихата Шымкента