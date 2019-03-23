Глава государства поздравил всех присутствующих с Наурыз мейрамы и подчеркнул, что этот праздник обновления и зарождения новой жизни стал ярким символом нашего богатого духовного наследия, неразрывной связи поколений и основой единства народа Казахстана.

— Решение Елбасы, принятое 19 марта текущего года, было продиктовано истинной заботой о будущем нашего государства. Я благодарен всему нашему народу за поддержку Елбасы и меня в этот непростой период, — сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил символичность своей первой поездки как Президента страны с города Туркестана, являющегося центром казахской культуры, истории и духовности.

— Туркестан — это золотая колыбель нашего государства. Неслучайно Елбасы принял решение дать ему особый статус. Возрождение и обновление древнего Туркестана подтверждает правильность и верность нашего курса. Именно здесь я хочу поделиться с народом тем, как думаю работать и решать вопросы, волнующие общество, — заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в числе первоочередных вопросов, которые беспокоят казахстанцев, прежде всего, отметил дефицит справедливости.

— Справедливость в обществе, в первую очередь, зависит от исполнительной власти. Задачей Правительства, министров, акимов всех уровней, полиции, прокуратуры, судов является защита прав граждан. Это их конституционная обязанность, и в тоже время, гражданский долг, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства также заявил об усилении борьбы с коррупцией и персональной ответственности тех руководителей центральных и местных органов, в отношении которых будут поступать обоснованные и справедливые жалобы.

Президент Казахстана указал на необходимость тесной работы государственных служащих с гражданами, подвергнув критике действующие механизмы отчетных встреч руководителей перед населением.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что идея ценности трудолюбия и справедливого вознаграждения за достойный труд должна стать во главу угла общенациональной идеологии.

— Мы должны создать условия для трудоустройства и профессионального роста наших граждан, прежде всего, молодежи. Мы должны работать над тем, чтобы потенциал тех, кто работает за границей, мог быть использован в нашей стране. Тогда мы станем еще сильнее. В то же время нельзя поощрять социальное иждивенчество среди тех, кто не стремится найти работу. Государство будет поддерживать социально-уязвимых. Все остальные должны работать, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства поручил Правительству осуществить переформатирование бюджета исключительно на цели развития и безопасности государства, сократив при этом траты на имиджевые мероприятия.

— Главный фокус государственных расходов – это решение нужд простых людей. Вода, жилье, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан – все это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент Казахстана остановился на вопросах духовной модернизации, подчеркнув важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы «Рухани Жаңғыру» и статьи «Семь граней Великой степи».

Отдельное внимание было также уделено вопросам хода проведения Года молодежи в Казахстане.

— Мы должны расширять возможности для молодых людей: создавать свой бизнес, получать образование, устраиваться на работу, зарабатывать. Социальные лифты для улучшения своей жизни, построения карьеры должны работать по-настоящему. Мы подготовим специальную кадровую программу, чтобы обеспечить возможности роста на государственной службе для молодых и талантливых людей нашей страны. Будущее принадлежит молодым, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отметил, что его основными принципами в должности Президента будут преемственность, справедливость и движение вперед.