Первые выпускники Shymkent Business School уже заработали реальные деньги

Успешно завершили обучение слушатели первого потока Shymkent Business School.

И вдвойне приятно то, что часть заработанных, за время обучения, денег слушатели потратили на посадку деревьев. Выпускники Shymkent Business School помогают озеленить Шымкент.

Напомним, бизнес-школа открыла свои двери 6 февраля этого года. Партнерами-учредителями школы являются АО «СПК «Shymkent», университет Silkway и компания UX group.

Первыми слушателями стала молодежь, средний возраст которых составляет 23 года.

Фарух Мухитдинов, студент 4 курса: «Я не ожидал, что курс будет таким интересным. Мы подготовили бизнес-план, разработали сайт и даже продали наши услуги реальным клиентам».

За 15 дней обучения слушатели достигли высоких результатов. Из 15 участников школы, 9 официально зарегистрировали в качестве ИП и ТОО. Суммарно удалось заработать 345 000 тенге. А, проект, связанный с развитием внутреннего туризма, заинтересовал местных инвесторов. Таким образом, дополнительно удалось привлечь инвестиции в размере 1 200 000 тенге.