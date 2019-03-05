Успешно завершили обучение слушатели первого потока Shymkent Business School.

И вдвойне приятно то, что часть заработанных, за время обучения, денег слушатели потратили на посадку деревьев. Выпускники Shymkent Business School помогают озеленить Шымкент.

Первые выпускники Shymkent Business School уже заработали реальные деньги

Напомним, бизнес-школа открыла свои двери 6 февраля этого года. Партнерами-учредителями школы являются АО «СПК «Shymkent», университет Silkway и компания UX group.

Первыми слушателями стала молодежь, средний возраст которых составляет 23 года.

Фарух Мухитдинов, студент 4 курса: «Я не ожидал, что курс будет таким интересным. Мы подготовили бизнес-план, разработали сайт и даже продали наши услуги реальным клиентам».

За 15 дней обучения слушатели достигли высоких результатов. Из 15 участников школы, 9 официально зарегистрировали в качестве ИП и ТОО. Суммарно удалось заработать 345 000 тенге. А, проект, связанный с развитием внутреннего туризма, заинтересовал местных инвесторов. Таким образом, дополнительно удалось привлечь инвестиции в размере 1 200 000 тенге.

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