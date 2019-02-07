В Шымкенте открылась новая школа — Shymkent Business School. Для молодежи мегаполиса она сможет стать большим подспорьем для реализации своих креативных и прорывных проектов.

Появилась эта уникальная школа благодаря сотрудничеству АО «СПК «Shymkent» совместно с университетом Silkway и компанией Ux групп. Для тех, кто с успехом ее окончит и чьи идеи заинтересует АО «СПК «Shymkent» предусмотрены инвестиции.

В стартап-школе обучение ведут, как для уже состоявшихся, так и будущих предпринимателей. Студенты и выпускники вузов настроены на то, что свяжут свою жизнь с бизнесом. Желающих учится здесь уже более тысячи.

Рашид Аюпов, председатель правления «СПК «Shymkent»: «Аким сейчас поставил задачу — помогать таким амбициозным парням, как вы. Эта бизнес-школа только начало. При всемерной поддержке акима, пользуйтесь моментом. Ни где в мире не найдете кредит под один процент, который начнут выдавать с 15 апреля этого года».

Многие из представленных проектов представляют интерес уже сейчас. То, как молодые настроены их реализовать видно по тому, как они защищают свои бизнес-идеи на презентации. К слову сказать, даже оформление помещения бизнес-школы -это тоже студенческий проект, который уже нашел воплощение в реальность.

Гульжан Курманбекова, заместитель акима Шымкента выразила слова благодарности организаторам этого проекта и пожелала молодым предпринимателям достичь в бизнесе мирового уровня.

Главная задача, которую ставят организаторы этой школы — позволить студентам еще в стенах вуза не только обрести знания, но и выйти с дипломом, имея четкий план дальнейшего развития в предпринимательской сфере. Отличительная черта школы в том, что в ней будут обучать основам электронной коммерции.

Фарух Мухитдинов, студент 4 курса: «Хочу чтобы в нашем Шымкенте, который стал мегаполисом, я мог реализовать свой проект, не уступающий по популярности американскому «Ягуару», но под собственным казахстанксим брендом».

Возраст учащихся в школе ограничен от 18 до 35 лет. А продолжительность обучения всего 15 дней. Важно отметить, что оно ведется совершенно бесплатно. А преподавать в школе бизнеса будут квалифицированные бизнес-коучи, разрабатывающие специальную программу обучения. Каждый по окончании получит сертификат.

Ирина Казорина