На антисанитарию в общепитах жалуются шымкентцы

Жители Шымкента стали чаще жаловаться на грубые нарушение санитарных норм в кафе и ресторанах.

По словам горожан: ни сан-книжек у персонала, ни чистоты и порядка. В прошлом году 11 нарушителей были оштрафованы. Один предприниматель поспешил закрыть заведение.

Алдаркул Ахметов заместитель рук­оводителя департамен­та санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«В некоторых случаях жители жаловались на шум со стороны бытового оборудования в кафе. Также отсутствовали меры дезинфекции. У сотрудников кухни не было медицинского осмотра. В двух случаях мы выявили, что кафе работали без разрешения. Из 12 объектов были оштрафованы 11. Один объект закрылся, пока мы хотели принять меры К слову, некоторые кафе мы не проверяли, потому что заявители обратно забирали свое заявление».

Санварчи напомнили о рисках пищевых отравлений в праздничные дни. При покупке скоропортящихся продуктов не лишним будет посмотреть срок годности. В тёплое время года острые кишечные инфекции можно подхватить достаточно легко.

Четыре года назад в Шымкенте массово отравились мороженым. За медицинской помощью обратились свыше 6 человек. Некоторые оказались в реанимации. Позже выяснилось: все пострадавшие ели мороженое в одном и том же месте. Точка продажи опасного лакомства работала несколько лет, и всегда собирала большие очереди.

Алдаркул Ахметов заместитель рук­оводителя департамен­та санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«В Шымкенте в 2018 году произошел случай массового отравления мороженым, что нанесло вред здоровью многих людей. Поэтому напоминаем предпринимателям внимательно следить за соответствием объектов санитарно-эпидемиологическим требований и не допускать нарушений! Это очень ответственная ситуация. Кроме того, просим обеспечить объекты общепита дезинфицирующими средствами и соблюдать чистоту. А жителей просим осторожно употреблять скоропортящиеся продукты».

При пищевом отравлении, специалисты советуют обращаться за помощью к врачам и не заниматься самолечением.