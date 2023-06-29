Появились подробности массового отравления в Кентау

Вопиющий повторный случай массового отравления в Кентау в кафе быстрого питания вызвал бурю возмущения. Взрослое и детское инфекционные отделения переполнены.

На больничных койках оказались 92 человека, большинство из них несовершеннолетние. Среди тех, кому понадобилась срочная госпитализация и трое беременных женщин. Тошнота, слабость и высокая температура — симптомы у всех одинаковые.

От былых очередей из любителей перекусить на бегу в точке быстрого питания не осталось и следа. И неудивительно — все постоянные покупатели, которые делали выручку, попали в больницу. Куанышбек Уытов — оказался в числе пострадавших. Семейный ужин с доставкой еды из кафе «Ризық-Рауаны» в тот злополучный день обернулся дикой головной болью, диареей, рвотой и высокой температурой.

Куанышбек Уытов, житель г. Кентау:

«Мой друг тоже вместе со своей семьей из шести человек в тот день ели в этом кафе и все шестеро лежат в больнице. Они также заказали суши, пиццу, чикен и лаваш».

С каждым часом в инфекционные отделения городских больниц продолжают поступать всё новые и новые пациенты. Сейчас их 92. Симптомы у всех одинаковые, и все, как оказалось, посетители одного и того же заведения общепита.

Асылбек Утебаев, главный врач инфекционной больницы г. Кентау:

«Выяснилось, что все пострадавшие ели или заказывали домой еду из одного кафе в Кентау 25-го и 26-го июня. Все они поступили с жалобами на высокую температуру и диарею. Пострадавшие находятся в отделение инфекционных болезней, среди них 40 несовершеннолетних, 24 взрослых и трое беременных. На данный момент состояние пострадавших стабилизировалось, поэтому с завтрашенего дня планируем некоторых выписать. Все те, кто находился все это время в реанимации, мы уже перевели в палату. Мы следим за их самочувствием, если им становится лучше, то переводим их на амбулаторное либо стационарное лечение».

Отравление сейчас расследуют правоохранители, сотрудники антикора и департамента экономических расследований Туркестанской области. По делу назначен процессуальный прокурор. Ведется досудебное расследование.

Ислам Дугачиев, следователь отдела полиции г. Кентау:

«На сегодняшний день по поручению акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды и указанию областного прокурора создана межведомственная группа с целью установления и проведения всестороннего расследования, связанного с отравлениями в Кентау. По данному факту ведётся уголовное дело по части 1-ой статьи 304-ой уголовного кодекса «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов. Назначены соответствующие экспертизы. В отношении виновных лиц будет принято законное процессуальное решение».

Это не первое массовое пищевое отравление в этом кафе Кентау и никаких уроков, как видно, никто не извлёк. Осенью прошлого года в больницы города госпитализировали 168 человек. Они заказывали еду в этом же местном кафе. Тогда всё разворачивалось по нынешнему сценарию: общепит временно закрыли, уголовное дело возбудили.

У владельца заведения не оказалось соответствующих документов, а у поваров и официантов — справок о прохождении медосмотра.

В итоге, предпринимателя оштрафовали на 700 тысяч тенге. А дело прекратили, в связи с примирением сторон.

В сомнительную точку уже нагрянули областные санэпидимиологи. Они сообщили, что в ходе нынешнего расследования выявлен ряд нарушений.

Аскар Искаков, заместитель руководителя ДСЭК Туркестанской области:

«Недостатки, выявленные в ходе расследования: на предприятии отсутствует программа производственного контроля, отсутствует полный перечень документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции, не сохранены условия коммерческого соседства при хранении продуктов, то есть мясные продукты, продукты из птицы, молочные продукты, овощи и фрукты все хранится в одном холодильнике, нет места для хранения личной и специальной одежды для сотрудников, нет специальной тары для хранения и мытья яиц, выявлены продукты с нарушением срока употребления. Образцы, взятые для лабораторных исследований, находятся в процессе. В прошлом году после отравления мы совместно с палатой предпринимателей проводили семинар с сотрудниками этого заведения. Объясняли, как правильно проходить медосмотр, но массовое отравление произошло снова».

Если вину предпринимателя в этот раз докажут, то ему грозит очередной штраф до 700 тысяч тенге, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Несмотря на многочисленные штрафы и предписания, кафе со временем сможет продолжить работу и не факт, что нарушение санитарных норм там устранят и точка общепита, вновь не станет рассадником разного рода заразы.