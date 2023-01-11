На 40% подскочили цены в шымкентских кафе-ресторанах

Шымкент вошел в тройку антилидеров по росту цен на услуги общепита, передает OTYRAR.

Мегаполис уступает лишь Астане и Жетысуйской области. Так, в Шымкенте всего за год цены в кафе подорожали на 40,3%. К таким выводам пришли аналитики Ranking.kz

Самый большой рост цен в Жетысуйской области. Там услуги общепита подскочили в ценах на 50%. Столица держится с Шымкентом на одном уровне — 40%.

Почти на 30% подорожали услуги столовых. Эксперты связывают это с ростом цен на аренду, продукты и коммунальных услуг. По итогам третьего квартала 2022 года, в Шымкенте аренду столовых повысили на 9%.