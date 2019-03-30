Даурен Абаев в беседе с ведущим программы «Открытый диалог» на ТК «Хабар» объяснил, почему первый рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева состоялся в Туркестанскую область.

Как отметил министр информации и общественного развития, Туркестанская область и Шымкент – вместе составляют крупнейший из регионов Казахстана. Здесь проживает самое большое количество населения и имеются большие возможности для развития и привлечения инвестиций.

«Туркестан имеет огромное сакральное значение не только для жителей нашей страны, но и для всего тюркского мира», — подчеркнул Абаев.

Также министр отметил, что во время визита в область и Шымкент Токаев, в основном, поднимал темы, важные не только для данного региона, но для всей страны.

Напомним, поездка Токаева в Туркестанскую область и город Шымкент состоялась 23 марта.