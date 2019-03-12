Полицейские Туркестанской области вернули домой пропавшую 16-летнюю девушку.

В отдел полиции Казыгуртского района обратилась местная жительница о том, что 24 февраля пропала ее несовершеннолетняя дочь, которая вышла из дома и не вернулась. На розыск пропавшей без вести ориентировали весь личный состав Казыгуртского РОП, местной полицейской службы, а также соседних территориальных подразделений.

Спустя два дня в результате розыскных мероприятий сотрудники полиции МПС Казыгуртского РОП нашли 16-летнюю девушку в соседнем Сарыагашском районе. Стражи порядка вернули ее домой живой и здоровой. Все обстоятельства дела выясняются. Родители девушки поблагодарили полицейских за оперативность и профессионализм, проявленные при розыске их несовершеннолетней дочери.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости ответственно подходить к воспитанию детей. Стоит быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра.

Жанар Есенбекова