В Туркестанской области сотрудники полиции проверяли у водителя мотоцикла наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает Tengrinews.kz.

«Эти двое вполне серьезно требуют у водителя мотоцикла, МОТОЦИКЛА, наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. Кто тут у нас в «Фейсбуке» от МВД, в котором на днях начались реформы? Все происходит в Туркестанской области», — написал общественный деятель Мурат Абенов, разместивший видео. В свою очередь в ДП по региону сообщили, что полицейских отстранили от занимаемых должностей за незнание Правил дорожного движения.

«По данному факту в Департаменте полиции Туркестанской области назначили служебную проверку. По результатам проверки полицейские патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области отстранены от занимаемых должностей за незнание своих функциональных обязанностей и Правил дорожного движения Республики Казахстан», — сообщили в ведомстве.