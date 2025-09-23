Полиция Шымкента призывает водителей быть внимательными на трассах

В Шымкенте продолжается реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на трассах и городских магистралях.

Сотрудники полка патрульной полиции города проводят разъяснительную работу с водителями, особенно с теми, кто выезжает в дальние поездки.

Полицейские напоминают автолюбителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения, необходимости правильно планировать время отдыха, а также обеспечивать максимальную безопасность пассажиров.

Главная цель данной акции — формирование у водителей устойчивых навыков ответственного поведения на дорогах и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Практика показывает, что именно усталость и невнимательность водителей часто становятся причинами аварий.

В связи с этим инспекторы акцентируют внимание на том, что каждая дальняя поездка требует тщательной подготовки, а регулярные остановки для отдыха являются неотъемлемой частью безопасного вождения.

Водителей просят помнить: от их дисциплины и внимательности зависят не только их собственные жизни, но и жизнь пассажиров, а также других участников дорожного движения.

Патрульные подчеркивают, что даже небольшое нарушение правил может привести к серьезным последствиям.

Поэтому каждому водителю рекомендуется неукоснительно соблюдать скоростной режим, правильно выбирать дистанцию, избегать резких маневров и всегда быть готовым к изменению дорожной обстановки.

Особое внимание уделяется вопросам перевозки пассажиров и детей.

Полицейские напоминают о необходимости обязательного использования ремней безопасности, а также специальных удерживающих устройств для маленьких пассажиров.

Соблюдение этих требований позволяет значительно снизить риск получения травм в случае ДТП.

В рамках акции «Безопасная дорога» сотрудники патрульной полиции Шымкента активно используют профилактические беседы, распространяют информационные материалы, проводят проверки состояния транспортных средств и напоминают о важности трезвого вождения.

Одновременно инспекторы обращают внимание на техническое состояние автомобилей и необходимость своевременного проведения техобслуживания.

Патрульный полк полиции Шымкента подчеркивает: безопасность на дорогах во многом зависит от сознательности и дисциплины водителей.

Только ответственное отношение к своим обязанностям и уважение к другим участникам движения способны создать условия для безопасного передвижения по городу и за его пределами.

Будьте предельно осторожны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения и помните — ваша внимательность и дисциплина помогут сохранить жизнь и здоровье вам и вашим пассажирам.