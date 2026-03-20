Полицейские провели встречу со школьниками в Туркестанской области

По поручению начальника департамента полиции Туркестанской области Арыстангани Заппаров в школе имени Амир Темира проведена профилактическая встреча со старшеклассниками.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью Г. Турысбеков совместно с сотрудниками полиции обсудил с учащимися актуальные вопросы подростковой безопасности. В мероприятии также приняли участие руководство школы, педагоги и психологи.

Особое внимание в ходе встречи уделено предупреждению групповых драк, буллинга, лудомании и вымогательства, а также общей профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Школьникам разъяснили последствия подобных действий и предусмотренную законом ответственность.

Сотрудники полиции напомнили о важности соблюдения закона, личной ответственности и безопасного поведения, а также дали практические рекомендации по защите прав и интересов подростков.