В Шымкенте поблагодарили раненого при исполнении полицейского

В канун Дня казахстанской полиции заместитель начальника департамента полиции Шымкента Маулен Ахметов посетил дом сотрудника полка патрульной полиции Максата Мусина. Он хотел лично поблагодарить Максата за преданность делу и верность профессии.

Максат Мусин служит в органах внутренних дел уже 13 лет. Он не только опытный инспектор, но и любящий отец троих детей. За годы службы он прошел через множество смен и бессонных ночей. Но главное — совершил мужественный поступок, который запомнился его коллегам.

1 сентября прошлого года Максат, находясь на службе по обеспечению безопасности дорожного движения, подвергся нападению. Неизвестный мужчина ударил инспектора ножом в спину и попытался скрыться. Преступника задержали и арестовали. Несмотря на ранение и лечение, Максат быстро вернулся к работе.

Этот случай ярко демонстрирует риски, с которыми ежедневно сталкиваются полицейские. Их работа — это миссия, требующая полной самоотдачи и готовности защищать других, даже если это угрожает их собственной жизни.