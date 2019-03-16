Житель Шымкента, приехав в Атырау, сел в такси и забыл там портмоне с банковскими картами, документами и деньгами. На выручку пришли полицейские, передает NUR.KZ.

Вчера в обеденное время гость из города Шымкента вышел из гостиницы, сел в такси и поехал по улицам Атырау. Пока ехал, отвлекся, вышел из такси и пошел по своим делам. И только тогда спохватился: он забыл в такси свою сумочку, в которой находились ценные вещи.

В борсетке были деньги, документы, банковские карты. Мужчина не растерялся. Он сразу же пошел в полицию и рассказал сотрудникам о своей ситуации.

Он поведал, что очень сильно расстроился. Ему предстояла крупная покупка, поэтому в кошельке была большая сумма денег.

В полиции Атырау к нему отнеслись с пониманием. Найти машину было делом техники. По рассказам мужчины, они определили район города, отследили такси, и по базе вызвали таксиста в управление. Мужчина вернул пропажу.

Гость из Шымкента очень благодарен сотрудникам полиции Атырау.