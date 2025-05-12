Погоны сняты: Кто стоит за исчезновением груза на 400 миллионов?

В результате масштабной проверки, проведённой Министерством внутренних дел, в Туркестанской области к дисциплинарной ответственности привлечены 28 полицейских.

Большая часть — сотрудники Тюлькубасского районного отдела. Но под удар попали и верхи: замглавы областного департамента и руководитель управления административной полиции.

— По итогам проверки часть сотрудников привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение служебных обязанностей и допущенные ошибки в работе.

По неофициальной информации, кто-то отделался выговором, но многим пришлось сдать удостоверения. Санкции затронули даже следователей.

Источники утверждают: всё началось с исчезновения дорогостоящего груза — майнинг-оборудования стоимостью 400 миллионов тенге, который исчез сразу после проверки на посту дорожной полиции. Официальных заявлений по этому поводу пока нет.